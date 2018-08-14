Küçük çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı

Çin'in Guyuan şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde bir kız çocuğu yürüyen merdivenlerden çıkarken bacağını sıkıştırdı. Yanındaki yürüyen merdiveninden oğluyla inen bir kadın, çocuğun sıkıştığını görünce yardıma koştu.

