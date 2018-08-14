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Küçük çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Çin'de bir AVM'de yaşanan olayda, küçük çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in Guyuan şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde bir kız çocuğu yürüyen merdivenlerden çıkarken bacağını sıkıştırdı. Yanındaki yürüyen merdiveninden oğluyla inen bir kadın, çocuğun sıkıştığını görünce yardıma koştu.

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