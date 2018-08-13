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Küçük çocuğun görüntüleri rekor kırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

Erzincan'da yaşayan 2 yaşındaki çocuğun yemek yeme şekli izleyenleri gülme krizine soktu. "Salatayı hiç sevmiyor" başlığıyla sosyal medya da yayınlanan küçük çocuğun görüntüleri izlenme rekorları kırıyor.

Erzincan kent merkezinde yaşayan Murat Polat'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Burak Polat'ın annesinin hazırladığı salatayı kaseden yeme şekli izleyenleri tebessüm ettiriyor. Salata kasesini kafasına kaldıran içindeki yemek için mücadele eden küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada da geniş yer buldu. Sevimli halleri ile kendini izleyen ailesini de kahkaha krizine soktu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan yemek Çocuk

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