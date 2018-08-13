Küçük çocuğun görüntüleri rekor kırdı

Erzincan kent merkezinde yaşayan Murat Polat'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Burak Polat'ın annesinin hazırladığı salatayı kaseden yeme şekli izleyenleri tebessüm ettiriyor. Salata kasesini kafasına kaldıran içindeki yemek için mücadele eden küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada da geniş yer buldu. Sevimli halleri ile kendini izleyen ailesini de kahkaha krizine soktu.
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