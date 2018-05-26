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Küçük çocuğun korkusu yenmesi için illüzyon yeteneklerini sergileyen doktor

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Ufak çocuğun dişçi korkusunu yenmesi için, doktor, çocuğu ve izleyenleri yaptığı küçük gösteri ile mest etti.

İşini sevmenin en güzel örneği bu doktor olabilir. Ufaklığın dişçi korkusunu yenmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte illüzyon gösterisiyle çocuğu ve izleyenleri mest eden doktor.

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Anahtar Kelimeler:
diş doktoru Çocuk illüzyon

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