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Küçük çocuğun ölümden döndüğü an

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Siirt'te, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan küçük çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi. Olay anı bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde 19 Mayıs akşamı meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü çocuğu son anda fark etti. Sürücünün direksiyon kırıp kaldırıma çıktığı otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almazken, yere düşen çocuk çevredekiler tarafından kaldırıldı. Ağaca çarpan otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı ise bir işyerinin kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Kaza Çocuk

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