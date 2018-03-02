Küçük çocuğun ölümle dansı

Brezilya'da bir apartmanın 9. kat camından dışarı çıkıp pervazda yürüyen çocuk, aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu. 3 - 4 yaşları arasında olduğu tahmin edilen çocuğun o anları, karşı binadaki ofiste çalışan bir adan tarafından kaydedildi.
Görgü tanıkları, annenin çocuğu kapıp içeriye soktuğunu ve olayın büyük bir trajediye sebep olmadan sona erdiğini söyledi. Yaklaşık 30 metre yükseklikte 10 dakika boyunca yürüyen çocuğun görüntüsünü çeken adam, "O sahne gözümün önünden gitmeyecek" dedi.
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