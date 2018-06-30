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Küçük çocuk dehşet saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde, 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı arabayla babaanne ve torununu ezdi. Dehşet anları ise kameraya böyle yansıdı.

Rusya'da 14 yaşındaki çocuk, araba sürmeye kalkınca faciaya yol açtı. Sürdüğü araçla virajı alamayan küçük çocuk babaanne ve torununu ezdi. Faciaya yol açan kaza kameraya anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Çocuk Kaza

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