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Küçük çocuktan Mehmetçiği hayran bırakan ilahi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 20:44 | Son Güncelleme

Küçük çocuk, Mehmetçiğe okuduğu ilahi ile izleyenleri hayran bırakıyor.

Suriye sınırında operasyona giden askerlere küçük bir çocuğun okuduğu ilahi izleyenleri duygulandırıyor.

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