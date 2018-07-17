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Küçük kız dev kartalın pençesinden zor kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

Etno Festivalinde kartal, küçük kıza saldırıdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kırgızistan'da düzenlenen Etno Festivalinde Altın kartal 8 yaşındaki bir kıza saldırdı. Kuş avcısı tarafından kurtarılan küçük kızın götürüldüğü hastanede kafa travması geçirdiği ve koluna dikiş atıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan etno festivali Kartal

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