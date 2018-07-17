Küçük kız dev kartalın pençesinden zor kurtarıldı

Kırgızistan'da düzenlenen Etno Festivalinde Altın kartal 8 yaşındaki bir kıza saldırdı. Kuş avcısı tarafından kurtarılan küçük kızın götürüldüğü hastanede kafa travması geçirdiği ve koluna dikiş atıldığı belirtildi.
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