Küçük kızı ezilmekten son anda kurtardı

Çin'de bir adam, üzerinde 2 yaşındaki küçük kızın bulunduğu motorun duvara çarpamasını, aracın önüne fırlayarak son anda önlendi.
Çin’de izleyenlerin yürüklerini ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Ülkenin Henan eyaletinde yaşanan olayda, 2 yaşında olduğu öğrenilen küçük kızın üç tekerlekli bir motorun altında sürüklendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük kızın dakikalarca sürüklendiği fark eden genç adam hızla motorun önüne atlayarak küçük kızı küçük kızı motorun altında ezilmekten son anda kurtardı.
Küçük kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Küçük kız olaydan yara almazken genç adam kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. (İHA)
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