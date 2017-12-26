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Küçük Muhammed usta fırıncılara taş çıkartıyor

İLGİNÇ HABERLER | 26.12.2017 16:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

Annesi ve kardeşlerine bakan Muhammed, evine ekmek parası götürebilmek için küçük yaşlarda başladığı fırıncılık işinde, en iyi ustalara taş çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed fırın

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