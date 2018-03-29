Kulağın içinden çıkanlara kimse inanamadı!.

Çin'de kulak ağrısıyla hastaneye giden çocuğun kulağından çıkanlar herkesi şoke etti. Kulağındaki düzinelerce kurdun temizlenme işlemi sürerken metal bir kaba konulan kurtların hareket halinde olduğu görüldü.

Herkesi şoke eden bu kurtların sinek larvası olduğu düşünülüyor.