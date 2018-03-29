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Kulağın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kulağın içinden çıkanlara kimse inanamadı!.

Çin'de kulak ağrısıyla hastaneye giden çocuğun kulağından çıkanlar herkesi şoke etti. Kulağındaki düzinelerce kurdun temizlenme işlemi sürerken metal bir kaba konulan kurtların hareket halinde olduğu görüldü.

Herkesi şoke eden bu kurtların sinek larvası olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin hasta Kulak Kürt temizleme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fake... Dikkatli bakarsanız kulaktan çıkan bişey yok. Kurtlar zaten orda duruyor...
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