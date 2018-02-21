Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkanı görünce kimse gözlerine inanamadı

Hindistan'da 49 yaşındaki kadın, verilen bilgilere göre ev işleriyle uğraştıktan sonra bir iki saatlik öğle uykusuna daldı. Uyandığında sağ kulağında bir rahatsızlık hissetmeye başladı.
Ağrıyı anlamak için kendi çabalarıyla kulağına baktıysa da ne olduğunu çözemedi. Hastaneye gittiğinde ise durumu öğrendi. Bir ışıkla kulağına yakından bakılan kadının kulağının içinde küçük bir örümcek görüldü.
O anları da videoya kaydedildi. Işığı gören örümcek dışarı çıktı. Kadın, kulağındaki canlının hareketini hissettiği için korktuğunu ifade etti. Kadının kulağından çıkan örümceğin bu görüntüsü ise sosyal medyada yayıldı.
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