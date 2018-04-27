HABER

Kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da meydana gelen kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi, yaşanan o anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Suudi Arabistan'da amatör kameraya kaydedilen bir görüntü kum fırtınasının gelme anını saniye saniye gösterdi. Gündüz vakti medyada gelen kum fırtınası önce her yeri kızıla, ardından da kapkaranlık bir geceye çevirdi. İşte o görüntü.

İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kum Fırtınası Suudi Arabistan gece Gündüz

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

Çinli adamdan kız arkadaşına mide bulandıran şaka

Çinli adamdan kız arkadaşına mide bulandıran şaka

Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

Beşiktaş'taki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi!

Beşiktaş'taki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi!

İntihar etmek isteyen adamı böyle engellediler

İntihar etmek isteyen adamı böyle engellediler

Korkunç helikopter kazası kamerada

Korkunç helikopter kazası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.