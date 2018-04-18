Kümese koyulan vana tavukların kafasını karıştırdı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri güldürdü. Tavuk kümesine yerleştirilen kırmızı renkli vana, tavukların meraklı bakışlarına neden oldu.

Anlam veremedikleri kırmızı renkli vanayı dikkatle inceleyen tavuklar ilginç görüntü oluşturdu. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.