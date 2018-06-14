Kümesteki yumurtayı yutan yılan başını deliğe sıkıştırdı

Yumurtayı yutan yılan, bu yumurtayla girdiği delikten çıkamadı. Kümesten çıkmak için yediği yumurtayı geri kusan yılan, ancak bu şekilde kümesten çıkabildi. Bir Asya ülkesinde kaydedildiği bilgisi verilen bu ilginç video sosyal medyada ilgi gördü.



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