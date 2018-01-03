Kundaklarken kendisi de yandı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir lüks cip kundaklandı. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama sırasında alev bir anda parlayınca kundakçı da yaralandı. Kundakçı o panikle oradan kaçarken lüks araç da kullanılamaz hale geldi.