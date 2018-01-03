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Kundaklarken kendisi de yandı

İLGİNÇ HABERLER | 03.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kanada’nın Toronto şehrinde bir lüks cip kundaklandı. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama sırasında alev bir anda parlayınca kundakçı da yaralandı. Kundakçı o panikle oradan kaçarken lüks araç da kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada kundaklama toronto

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