Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

Kırmızı ışıkta yola atladı canından oldu. Rusya’da yayaya kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstünden havaya uçarak metrelerce sürüklenen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, feci kaza ise başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı.