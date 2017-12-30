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Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 12:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kırmızı ışıkta yola atladı canından oldu. Rusya’da yayaya kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstünden havaya uçarak metrelerce sürüklenen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, feci kaza ise başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı.

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Rusya Kaza kırmızı ışık yaşlı kadın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
offfff nasıl carptı yaaa allah ölümünde hayırlısını versin.
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