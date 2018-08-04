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Kürekle yemek servisi yapmak

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kürekle yemek servisi yapmak!

Çin yemeklerinde kürekle yapılan yemek sunum şekline ait görüntüler sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasına girdi. İşte sosyal medyada ilgi gören kürekle yemek sunumu.

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Anahtar Kelimeler:
çin yemek kürekle servis

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