Kürekle yemek servisi yapmak!

Çin yemeklerinde kürekle yapılan yemek sunum şekline ait görüntüler sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasına girdi. İşte sosyal medyada ilgi gören kürekle yemek sunumu.
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