Kurtarılmak istenen kamyonet halat kopunca 300 metre uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Kocayer yolu üzerinde seyreden kamyonet yoldan çıkıp 40 metre aşağıya yuvarlandı. Kazada başından yaralanan sürücü, ertesi gün çekiciyle kamyonetini yaklaşık 40 metre aşağıdan yola çektirmek istedi.
Yola konuşlanan çekiciyle kamyonet çekilmeye başlandı. Kamyonet yola ulaştığı an ise halat kopmasıyla 300 metre aşağıya yuvarlandı. İlk kazada büyük bir hasar almayan kamyonet, ikinci kazada hurdaya döndü.
Gözleri önünde kamyonetinin paramparça olduğunu izleyen sürücü yaşadığı ikinci olayla şok oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)
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