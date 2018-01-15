Kurtlar Vadisi müziğiyle patates satan Iraklı pazarcı

Ömer Muhsin 2 yıl önce Irak’tan kaçarak Türkiye’ye yerleşti. 1 senedir Samsun’un değişik halk pazarlarında pazarcılık yapan Muhsin, bir özelliğiyle diğer pazarcılardan ayrılıyor. Kurlar Vadisi dizisinde çalınan efsane Cendere müziğinin melodisini satacağa ürünlerin fiyatına uyarlayan pazarcı Muhsin, yüzlerce tezgahın kurulduğu pazarlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Cendere melodisine uyarladığı “Bir lira da bir lira da bir lira da bir” ve “Alın da alın da alın da alın da alın” şeklindeki bağırmalarıyla vatandaşların ilgisini çeken Muhsin, diğer pazarcı esnafına göre daha fazla müşteri çekip, herkesten çok iş yapıyor.

“Vatandaşlar beni çekip sosyal medyaya yüklüyor”

Vatandaşların da kendisine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ömer Muhsin, “Irak Türkmenlerindenim. 2 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. 1 senedir de pazarcılık yapıyorum. Haftanın 5 ayrı günü çeşitli pazarlarda pazarcılık yapıyorum. Eskiden Kurtlar Vadisi'ni izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Patronlarım da bu melodiyi sattığı ürünlere uyarlayıp, satmaya çalışıyordu. Melodiyle satış yaptığımda beni gören vatandaşlar telefonuyla kameraya çekip sosyal medyaya atıyorlar. Kurtlar Vadisi dizisini izlediğim ‘Cendere’ melodisini ‘bir lira da bir lira da bir lira da bir’ ve ‘alın da alın da alın da alın da alın’ şeklinde uyarlayıp sebzeleri satmaya çalışıyorum. Vatandaşlardan da durumdan çok memnun” dedi.