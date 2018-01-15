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Kurtlar Vadisi müziğiyle patates satan Iraklı pazarcı

İLGİNÇ HABERLER | 15.01.2018 18:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samsun’da pazarcılık yapan 19 yaşındaki Iraklı Türkmen Ömer Muhsin, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane melodisi “Cendere” müziğini uyarlayarak patates satması görenleri şaşırtıyor.

Ömer Muhsin 2 yıl önce Irak’tan kaçarak Türkiye’ye yerleşti. 1 senedir Samsun’un değişik halk pazarlarında pazarcılık yapan Muhsin, bir özelliğiyle diğer pazarcılardan ayrılıyor. Kurlar Vadisi dizisinde çalınan efsane Cendere müziğinin melodisini satacağa ürünlerin fiyatına uyarlayan pazarcı Muhsin, yüzlerce tezgahın kurulduğu pazarlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Cendere melodisine uyarladığı “Bir lira da bir lira da bir lira da bir” ve “Alın da alın da alın da alın da alın” şeklindeki bağırmalarıyla vatandaşların ilgisini çeken Muhsin, diğer pazarcı esnafına göre daha fazla müşteri çekip, herkesten çok iş yapıyor.

“Vatandaşlar beni çekip sosyal medyaya yüklüyor”

Vatandaşların da kendisine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ömer Muhsin, “Irak Türkmenlerindenim. 2 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. 1 senedir de pazarcılık yapıyorum. Haftanın 5 ayrı günü çeşitli pazarlarda pazarcılık yapıyorum. Eskiden Kurtlar Vadisi'ni izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Patronlarım da bu melodiyi sattığı ürünlere uyarlayıp, satmaya çalışıyordu. Melodiyle satış yaptığımda beni gören vatandaşlar telefonuyla kameraya çekip sosyal medyaya atıyorlar. Kurtlar Vadisi dizisini izlediğim ‘Cendere’ melodisini ‘bir lira da bir lira da bir lira da bir’ ve ‘alın da alın da alın da alın da alın’ şeklinde uyarlayıp sebzeleri satmaya çalışıyorum. Vatandaşlardan da durumdan çok memnun” dedi.

Bazı pazarcılar da Muhsin gibi satış yapmaya çalışırken, bu işi en iyi Muhsin’in yapabildiğini söylüyorlar. Muhsin’in şarkı söyleyerek satış yapmasını değerlendiren diğer pazarcılar, “Muhsin, pazarımızın neşe kaynağı. Irak’tan gelmesine rağmen müşterilerle iyi anlaşıyor. Şarkı söyleyerek müşteri çekmesi bize ters gelmiyor. Biz de söylüyoruz ama onun kadar başarılı olamıyoruz. Müşterilerin ona gitmesinde Kurtlar Vadisi’nin melodisini kullanmasının da etkisi olabilir” diye konuştular.

Ömer Muhsin, pazarlarda bağırarak ürün satmanın yasak olmasından dolayı şarkı söylediği zamanlarda ses sınırını aşmamaya dikkat ediyor.

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Samsun ıraklı pazarcı cendere Ömer Muhsin

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