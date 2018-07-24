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Kurye o notu görünce bunu yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Pizza sipariş eden aile, kapıya bıraktıkları not ile kuryeden zile basması yerine çığlık atmasını istemiş.

Pizza sipariş ettikten sonra kapıya uyarı notu koyup zile basılmamasını isteyen aile, kuryeden çığlık atmasını istemiş. Büyükannenin uyuduğu için kendisinden zile basılmasını istemeyen ailenin notunu dikkate alan kurye de çığlık atmış. İşte o efsane anlar.

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Anahtar Kelimeler:
pizza kurye Büyükanne

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