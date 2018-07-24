Kurye o notu görünce bunu yaptı

Pizza sipariş ettikten sonra kapıya uyarı notu koyup zile basılmamasını isteyen aile, kuryeden çığlık atmasını istemiş. Büyükannenin uyuduğu için kendisinden zile basılmasını istemeyen ailenin notunu dikkate alan kurye de çığlık atmış. İşte o efsane anlar.



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