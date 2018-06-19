Kurye siparişe tükürürken görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Çin'de kaydedilen görüntülerde bir kurye müşterinin siparişine tükürürken görülüyor. Kuryenin bu hareketinin nedeni henüz bilinmezken görüntüler oldukça tepki almış durumda. Türkiye'de de yakın bir zamanda benzer bir olay yaşanmıştı. Bu görüntüler de o olayı hatırlatıyor.

