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Kurye siparişe tükürürken görüntülendi!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde kuryenin siparişe tükürdüğü görülüyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de kaydedilen görüntülerde bir kurye müşterinin siparişine tükürürken görülüyor. Kuryenin bu hareketinin nedeni henüz bilinmezken görüntüler oldukça tepki almış durumda. Türkiye'de de yakın bir zamanda benzer bir olay yaşanmıştı. Bu görüntüler de o olayı hatırlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin kurye sipariş

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