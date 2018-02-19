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Kuşu yakalamak isteyen kedi böyle uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

Havadaki kuşu gören kedi yakalamak için olduğu yerden bir anda sıçradı ama başarılı olamadı.

Gizlice beklediği yerden uçan kuşu yakalamak için sıçrayan kedi büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ve havuza düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
küs kedi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kedi halisünasyon görüyor galiba!:)
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