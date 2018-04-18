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Kuyumcudaki hırsızlık kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nusaybin Lozan Caddesi üzerindeki kuyumcaya müşteri olarak gelen bir kişi, 18 bin lira değerinde altın setini almak istediğini söyledi. Ürünü inceleyip fotoğraflarını çeken şahıs, kuyumcunun telefonla görüştüğü sırada tezgah üzerindeki altınları aldıktan sonra kaçtı.

Görüntüleri izleyen polis, eşkalini belirlediği şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcu Kemal Doğan, telefonla konuşurken hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanarak altını çaldığını söyledi. (AA)

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