Kuyumcudaki hırsızlık kamerada

Nusaybin Lozan Caddesi üzerindeki kuyumcaya müşteri olarak gelen bir kişi, 18 bin lira değerinde altın setini almak istediğini söyledi. Ürünü inceleyip fotoğraflarını çeken şahıs, kuyumcunun telefonla görüştüğü sırada tezgah üzerindeki altınları aldıktan sonra kaçtı.

Görüntüleri izleyen polis, eşkalini belirlediği şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcu Kemal Doğan, telefonla konuşurken hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanarak altını çaldığını söyledi. (AA)