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Kuzey Karolina'da timsah bataklıkta böyle dondu

İLGİNÇ HABERLER | 09.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

Soğuk havaların yaşandığı ABD'nin doğusunda bulunan eyaletlerden biri olan Kuzey Karolina'da kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. Aşırı soğuk havada timsahların nasıl hayatta kaldığını gözler önüne seren videoda donmuş bir bataklıkta timsahın burnunu nasıl yüzey üstünde tuttuğu görülüyor.

Kuzey Karolina'da donmuş bir bataklıkta, timsahların nasıl hayatta kaldıklarını gösteren bu görüntü büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü, sürüngenler hakkında yeni bir merak alanı oluşturdu.

Bu video ile verilen bilgilerde soğuk kanlı olan sürüngenlerin, kendi vücut ısısını üretmedikleri belirtildi. 'Uyuşuk' kanlı olan bu sürüngenler, hayatta kalabilmek için mevcut vücut ısısını da düşürdükleri bilgisi verildi.

Timsahların da yayınlanan bu videoda olduğu gibi sadece burun kısımlarını yüzeyin üstünde tutarak hayatta kaldıklarını görülüyor. Uzmanlara göre timsahlar, bulundukları sulak alanın donma zamanının geldiğini içgüdüsel olarak anlıyor ve o sırada burunlarını yüzeyin üzerinde tutacak pozisyonu alıyor.

Timsahların birkaç gün donmuş halde bu şekilde durabildikleri, daha sonra da buzlar eridiğinde yüzdüklerinin bilgisi verildi. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
timsah buz Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina

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