Kuzey Karolina'da timsah bataklıkta böyle dondu

Kuzey Karolina'da donmuş bir bataklıkta, timsahların nasıl hayatta kaldıklarını gösteren bu görüntü büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü, sürüngenler hakkında yeni bir merak alanı oluşturdu.

Bu video ile verilen bilgilerde soğuk kanlı olan sürüngenlerin, kendi vücut ısısını üretmedikleri belirtildi. 'Uyuşuk' kanlı olan bu sürüngenler, hayatta kalabilmek için mevcut vücut ısısını da düşürdükleri bilgisi verildi.

Timsahların da yayınlanan bu videoda olduğu gibi sadece burun kısımlarını yüzeyin üstünde tutarak hayatta kaldıklarını görülüyor. Uzmanlara göre timsahlar, bulundukları sulak alanın donma zamanının geldiğini içgüdüsel olarak anlıyor ve o sırada burunlarını yüzeyin üzerinde tutacak pozisyonu alıyor.

Timsahların birkaç gün donmuş halde bu şekilde durabildikleri, daha sonra da buzlar eridiğinde yüzdüklerinin bilgisi verildi. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.