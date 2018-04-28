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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kim Jong-un korumalarının görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi. Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için ilk adımı atan liderlerden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumalarının görüntüsü ise tüm dünyada dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları, liderin aracına koşarak eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore Kim Jong Un Koruma

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
AMAN HA RTE GÖRMESİN AYNISİNİ İSTER BİR DE MAZALLAH
şimdi bizimkisinide özendirecek
Bizimki zaten amerikan veya fransız yapımı uçağına binmeye alman arabasıyla giderken ve yüze yakın amerikan/alman arabaları koruma ordusu ona eşlik ediyor. Ve amerikan telefonuyla konuştuktan sonra seçmenlerine dönüp eyyy amerika, eyy merkel diye hönkürüyor!
Ne olmuş adam 12 koruma bizde bakan koruması 15 cumhurbaşkanı kaç koruma var o belli degil
reis yaa. büyük kuzey koreyi çekemiyorlar.
en azından insan gücü kullanıyor. vatandaştan aldığı vergilerle, yurt dışından kiralanan mercedes jeep ile trafiği kapatıp daha neler neler yapmıyor yani. şaşırmayın olması gereken bu zaten
bizim reis oyle 11 koruma ile gezmez... 4.000 korumadan asagisi reise yakismaz... dunya reisimizi gormemis...
k kore nüklerden vaz gectiği an abd işgaline uğrar
Dünyanın tek lideri var oda Almanya butun dunya liderleri Almanyanın arabasına biniyor
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