Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi. Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için ilk adımı atan liderlerden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumalarının görüntüsü ise tüm dünyada dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları, liderin aracına koşarak eşlik etti.

