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Leopar dehşet saçtı! İşte o anlar...

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

Ormanlık alandan gelen leopar yerleşim alanının bulunduğu bölgeye girmesi sonucu dört kişi yaraladı.

Cuma günü Hindistan'ın Indore şehrinde kalabalığın arasına giren leopar 4 kişiyi yaraladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda leopar, bir inşaat alanından atlayıp kalabalığın arasına dalıyor. Bir apartmanın içine giren leopar 3 saat boyunca korku dolu anlar yaşattı. Vahşi hayvanı sakinleştirmeye çalışan orman memurları ve meraklı izleyiciler saldırıya uğradı.

Polis ve hayvanat bahçesi yetkililerinin gelmesiyle leopar güçlükle yakalandı. Yeteri kadar sakinleştirici verilen leopar uyutulduktan sonra demir bir kafesin içine konulup uzaklaştırıldı. Hayvan, yerleşim alanından uzak vahşi doğaya serbest bırakılacak.

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Hindistan leopar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DÜŞÜNSENE BAKKALA EKMEK ALMIYA GİDİYON SOKAAN KÖŞESİNDE KARŞINA KAPLAN ÇIKIYO ONDAN KAÇARKEN İLERDE LEOPAR ÇIKIYO KAÇIP Bİ YERE SAKLANIYON GOPRA SOKUYO :) :) :) :) :) :) :) :)
Leoparı getirirde insan içine sokarsan işte böyle olur akıllılar İnanılmaz arkadaşlar yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü adı Molvin Paydin. Bütün tahminlerini tutturuyor mk muhteşem bir çocuk yutubda Molvin Paydin yazıp tahminlerini izleyip görebilirsiniz hala şaşkınım
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