Leopar dehşet saçtı! İşte o anlar...

Cuma günü Hindistan'ın Indore şehrinde kalabalığın arasına giren leopar 4 kişiyi yaraladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda leopar, bir inşaat alanından atlayıp kalabalığın arasına dalıyor. Bir apartmanın içine giren leopar 3 saat boyunca korku dolu anlar yaşattı. Vahşi hayvanı sakinleştirmeye çalışan orman memurları ve meraklı izleyiciler saldırıya uğradı.
Polis ve hayvanat bahçesi yetkililerinin gelmesiyle leopar güçlükle yakalandı. Yeteri kadar sakinleştirici verilen leopar uyutulduktan sonra demir bir kafesin içine konulup uzaklaştırıldı. Hayvan, yerleşim alanından uzak vahşi doğaya serbest bırakılacak.
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