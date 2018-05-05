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Leopar köpeğe böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

Leopar köpeğe böyle saldırdı.

Sri Lanka'da bulunan Yala Ulusal Parkta leoparın köpeğe saldırma anı safari yapan turist kamerasına böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
leopar köpek saldırı

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