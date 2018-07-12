Lpg’li Otomobilin Patlama Anı Kamerada

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir otomobilin bagajında patlama meydana geldi. Patlamaya bagajda bulunan ve sıcak havada genleşen yakıt bidonunun sebep olduğu belirlendi. O sırada aracın yanından geçen kadın neyse ki olaydan yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise hasar oluştu.

