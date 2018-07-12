HABER

Lpg’li Otomobilin Patlama Anı Kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir otomobilin bagajında patlama meydana geldi.

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir otomobilin bagajında patlama meydana geldi. Patlamaya bagajda bulunan ve sıcak havada genleşen yakıt bidonunun sebep olduğu belirlendi. O sırada aracın yanından geçen kadın neyse ki olaydan yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise hasar oluştu.

PARTNERKızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!Kızıldeniz'den geldi, ilk kez görüntülendi!
Kolombiya’da Köprü Saniyeler İçinde YıkıldıKolombiya’da Köprü Saniyeler İçinde Yıkıldı
Yılanların dansı görenleri şaşırttıYılanların dansı görenleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya LPG patlama

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu eve girmek yürek ister!

Bu eve girmek yürek ister!

Yaşlandı diye sokağa atıldığını iddia ettiği köpek için kahrolan adam

Yaşlandı diye sokağa atıldığını iddia ettiği köpek için kahrolan adam

Kolombiya’da Köprü Saniyeler İçinde Yıkıldı

Kolombiya’da Köprü Saniyeler İçinde Yıkıldı

Yılanların dansı görenleri şaşırttı

Yılanların dansı görenleri şaşırttı

Zincirleme kaza böyle görüntülendi

Zincirleme kaza böyle görüntülendi

Genç kıza gözaltı şoku ile evlilik teklifi

Genç kıza gözaltı şoku ile evlilik teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.