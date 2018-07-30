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Lunaparkta dehşet! Onlarca kişi yaralandı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Pakistan'da bulunan bir lunaparkta arızalanan oyuncak yere çakıldı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir lunaparkta amatör kameraya yakalanan anlar dehşete düşürdü. Arıza sonucu yere çakılan dönme dolap yüzünden onlarca kişi ağır yaralandı.

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Pakistan Lunapark

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