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Maç izlerken kendinden geçen fanatik teyze

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Maç izlerken kendinden geçen fanatik teyze.

Galatasaray maçını izlerken kaleci Muslera'ya sinirlenen fanatik teyze sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Muslera 1 kere penaltı kurtarsan ne olur yani?' diye sitem eden teyzenin o anları kameraya böyle yansıdı.

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maç Teyze

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