Mağazada muhteşem şaka! Arkadaşı neye uğradığını şaşırdı

Bir mağazada, alışveriş yaptıktan sonra elinde ürünlerle mağazadan çıkarken arkadaşının ıslıklı alarm şakasına maruz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Çin, ABD'ye karşı harekete geçti!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum