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Mağazada muhteşem şaka! Arkadaşı neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 23:19 | Son Güncelleme

Alışveriş yaptıktan sonra mağazadan çıkan arkadaşına ıslıkla yaptığı şaka sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir mağazada, alışveriş yaptıktan sonra elinde ürünlerle mağazadan çıkarken arkadaşının ıslıklı alarm şakasına maruz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
şaka ıslık Mağaza

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