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Mağazaya dalan aracın içinden bakın ne çıktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Mağazaya dalan aracın içinden bakın ne çıktı!

Çin'de aniden mağazaya dalan aracın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı. Büyük bir hızla kontrolü kaybeden araç mağazanın içine daldı. İçi darmadağın olan mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinde aracın içinden bir köpek çıktığı görüldü. Triportörün içinde kazaya karşan köpek şaşkınlığa neden oldu. İşte o görüntü.

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çin Kaza triportör köpek

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