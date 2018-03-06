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Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden tatil için Çanakkale'ye gelen sürücü, ehliyetini unutunca, dönüş yolundaki polis maketini gerçek zannetti. Ceza yememek için 1.5 saat aracın gitmesini bekleyen Çakmak, çektiği video ile internette tıklanma rekorları kırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı.

Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu.

Daha evvel kamyonetinin aküleri 1 ayda 8 kere çalındığından kamyonetin kasasında yatarak hırsızları bekleyen Çakmak, çektiği videolarla fenomen olma yolunda ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
burhan çakmak polis maketi ehliyet

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yalan şov yapıyor
Bir gözlük alsa bunlar olmazdı. Şov değilse tabii...
bu adam ne içtiyse ondan verin bana,hergün tekele bir servet ödüyorum bu adanmın yaşadığı kafanın%10 yaşamak için ama bulamadım o kafayı.
@umit_tekserv Adam şov yapıyor.Yani kendince işte seni,beni saf sanıyor.Youtube kanalını tanıtıyor,millet de haber sanıyor..Boşver sen kendi kafandan devam et,bunun kafadan fayda gelmez...
@tayfunaka kardeş zaten şov,biz yapamıyoruz,ayıbımızda,günahımızda sevebımızda ,şakamızda,herşeyimiz gizli kalsın kimsenin bilemesine,kimseyi kendimize güldürmeye,v.s gerek yok.O yüzden ben bu insanları anlamıyorum.::))
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SEN NASIL BİR ERGENSİN YAAA HEEEE O SANA YETDİYSE CANLISINI GÖRSEN NE YAPACAN ACABA HEYYYYY HEYYYY GİDİİİİ
Şu salağın videosunu ihbar kabul edinde ehliyetsiz araç kullanmaktan gereken cezayı oturtuverin..!
Aziz nesin ne kadar haklıymış.halkımızın yüzde bilmem kaçı salak demişti ya.
yurdum insanı. Memleketin %60 ı böyle
Yurdum insanı
Sahi ya bu trafik polislerini gören varmı yollarda ?? öbür tarafamı gittiler yoksa görünmezmi oldular ne oldukları muamma????
salakça yapılan bir uygulama, vatandaşta kafa buluyor, kim akıl etti ise bu maket olayını zeka testine tutmak lazım
nerelisin hemşerim sen ?????
Sen İstanbula gelme bence senin gibiler çok fazla burada...:))
He arabanı sağa çektin,bekledin.Yani polis olsaydı senin yanına gelmeyecekti he!?? Yani oradan geçsen yakalanacaktın,yakalanmamak için ölene kadar orada beklerdin he!? Yedik tabi...
Çocuklar bile biliyor maket olduğunu... Reklamın için Çanakkale'yi kullanmaaa... Sakıııınnnn!...
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