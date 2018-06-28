Maltepe'de çocukların motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Cemalbey Caddesi'nde dün 17. 00 sıralarında 3'ü çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Bir adam motosiklete 3 çocukla birlikte bindi. Çocuklardan 2 tanesini motosikletin ön kısmına oturtan adam 1 tanesini de motosikletin arkasında bulunan kutunun üzerine oturttu.

Bir de çocukların bisikletini motosikletin ayak kısmına yerleştiren adam bu kadarına da pes artık dedirtti. Motosiklet üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. (İHA)

