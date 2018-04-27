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Mantı krizine giren bebek

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Mantı krizine giren bebek.

Sosyal medya ona gülüyor! Kayserili bebeğin mantı aşkı annesinin kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
mantı bebek Kriz

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