Markette kadın müşterinin düşen cüzdanı böyle çaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, süpermarkette alışveriş yapan F.Y.’nin (40) düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Olay, süpermarketin güvelik kameralarına yansıdı.
Bir süre sonra çantasına bakan F.Y., cüzdanını bulamayınca durumu anladı ve polise gidip şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cüzdanında 600 TL ve 50 dolar para ile banka kartları olduğu öğrenildi. (İHA)
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