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Marmaris'te aç kalan domuzlar şehre indi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Marmaris’te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti şehir merkezine indi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Bu sabah Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bulunan Trafik Parkı’ndan geçenler gözlerine inanamadı. Domuzların gündüz vakti ormanlık alandan uzak olan kent merkezine indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde görülen 6 domuz, parkın içinde dolaşıyor, daha sonra şehir merkezine doğru yol alıyor. Marmaris’te daha önce de birçok kez domuzların kente indiği görüntülenmişti. Domuzların acıktıklarından dolayı şehre indikleri tahmin ediliyor. (İHA)

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Marmaris domuz

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