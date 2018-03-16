Marmaris'te aç kalan domuzlar şehre indi

Bu sabah Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bulunan Trafik Parkı’ndan geçenler gözlerine inanamadı. Domuzların gündüz vakti ormanlık alandan uzak olan kent merkezine indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde görülen 6 domuz, parkın içinde dolaşıyor, daha sonra şehir merkezine doğru yol alıyor. Marmaris’te daha önce de birçok kez domuzların kente indiği görüntülenmişti. Domuzların acıktıklarından dolayı şehre indikleri tahmin ediliyor. (İHA)