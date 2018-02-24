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Marmaris’te domuz sürüsü şehre indi!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2018 13:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kalabalık bir domuz sürüsü kent merkezine indi.

Marmaris'te bir vatandaş Çıldır Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Yol ortasında ilerleyen domuz sürüsünü gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde aracın farlarının açık olmasına rağmen kaçmayan domuzlar, ilk gördükleri çöp konteynerinin başına üşüşüyor. Aç oldukları gözlenen domuzlar dakikalarca konteynerin başından ayrılmıyor. Sürü çöpe atılan yiyecekleri ayrıştırarak yiyor.

Marmaris’te daha öncede kent merkezine inen domuzlar, Beldibi Mahallesi’nde bir köpeği yaralamıştı. (İHA)

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Marmaris domuz

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