HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Martıya simit yerine telefonunu attı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Genç kız, martıya simit atmak isterken yanlışlıkla telefonunu attığı o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yanındaki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız, martıya simit atmak isterken yanlışlıkla telefonunu atıyor. Daha sonra genç kız, arkadaşına dönerek "telefonum gitti" diyor. Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kızın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
AK Parti bayrağını indirmek için kendisini parçaladıAK Parti bayrağını indirmek için kendisini parçaladı
Polis, genç kadını acımasızca yumrukladıPolis, genç kadını acımasızca yumrukladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Babalar Sağ olsun yenisini alır...
Diğer Haberler
AK Parti bayrağını indirmek için kendisini parçaladı

AK Parti bayrağını indirmek için kendisini parçaladı

Polis, genç kadını acımasızca yumrukladı

Polis, genç kadını acımasızca yumrukladı

Tarihi gemi sulara gömüldü!

Tarihi gemi sulara gömüldü!

Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı

Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı

Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı! İşte o anlar

Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı! İşte o anlar

Yoluna çıkan yılanı kurtarmak için her şeyi yaptı

Yoluna çıkan yılanı kurtarmak için her şeyi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.