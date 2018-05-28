Martıya simit yerine telefonunu attı

Yanındaki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız, martıya simit atmak isterken yanlışlıkla telefonunu atıyor. Daha sonra genç kız, arkadaşına dönerek "telefonum gitti" diyor. Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kızın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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