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Masaj merkezinde kadınları çileden çıkaran istek

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Tayland'daki masaj merkezinde bir kadından ona yakınlaşmasını isteyen Suudi iş adamı ve masöz kadınların arasında çıkan kavga kameraya böyle yansıdı.

Tayland'daki bir masaj merkezinde bir kadından ona yakınlaşmasını isteyen Suudi iş adamıyla masöz kadınların arasındaki kavga görüntüleri Tayland'ın gündemine oturmuş. Olay sırasında yaşananlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND masöz kadın suudi iş adamı kavga

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