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Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş (50), masasına konan kargayı, pilav ve su vererek besledi.

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, İbrahim Gümüş isimli bir adamın lokantada yemek yediği sırada masasına bir karga kondu. İbrahim Gümüş ise masasına konan kargaya o sırada önünde bulunan yemeklerden ikram etti.

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karga lokanta

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