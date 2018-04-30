Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, İbrahim Gümüş isimli bir adamın lokantada yemek yediği sırada masasına bir karga kondu. İbrahim Gümüş ise masasına konan kargaya o sırada önünde bulunan yemeklerden ikram etti.
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