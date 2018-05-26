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Maymunlar kabusları oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Görüntülerin adresi Hindistan. Maymunların saldırdığı insanlar neye uğradığını şaşırdı.

Saldırgan hayvanların arkadan ittirip kaçtığı bölge sakinleri kendilerini yerde buldu. Olaylarda yaralananların da olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan maymun

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