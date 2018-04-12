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Maymunun yaptığına bakın! Kadın çığlıklar atmaya başladı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Bir ailenin aracına gelen maymunlardan bir tanesi camda bulduğu boşluktan içeri idrarını yaptı.

Safari yapan ailenin aracına üşüşen maymunlardan bir tanesi camda bulduğu boşluktan içeri idrarını yaptı. Aracı pislenen kadın şok anında çığlık çığlığa kaldı. İşte o anlar...

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safari kadın maymun

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