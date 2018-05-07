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Mecidiyeköy'de akli dengesi bozuk şahıs trafiği birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy'de akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen bir kişi trafiği bir birine kattı. Trafikte seyir halinde olan bir tırın arkasına tutunarak ilerleyen şahıs, bir süre sonrada tırın arkasında buluna elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. Diğer sürücülerin uyarıları ile tırı durdurup aşağı inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırdı.

Çağlayan Mecidiyeköy istikametinde dün yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi yoğun trafikte 16 HAM 31 plakalı tırın arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre sonra da tıra tırmanmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca aracın arkasında bulunan kasayı kaldırmaya yarayan elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. Tırın arkasında seyir halinde olan sürücüler korna çalarak şoförü uyarmaya çalıştı ancak başarılı olmadı. Bunun üzerine sol şeritte seyir halinde olan diğer araç sürücüleri cam ve kapılarını açıp bağırarak şoförü uyardı. Tırı durdurup yoğun trafikte aşağıya inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırmayı başardı. Ancak akli dengesi olamayan şahıs bu seferde trafikte yürümeye başladı. Sürücüleri hayrete düşüren olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy E-5

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