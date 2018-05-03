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Mehmetçiğin Gündoğdu marşı göğüs kabarttı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta bulunan 5. Er Eğitim Tugayı’nda askerlerin bedenleri ile hilal oluşturup hep bir ağızdan okudukları “Gündoğdu marşı” göğüsleri kabarttı.

Sivas’ta 5. Er Eğitim Tugayı’nda eğitim gören askerlerin bedenleri ile hilal oluşturarak hep bir ağızdan okudukları “Gündoğdu marşı” görüntüleri sosyal meydana yoğun ilgi gördü. Askerlere moral ve motivasyon açışından okutulan marş, dinleyenlerin de göğüslerini kabarttı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas mehmetçik Gündoğdu

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