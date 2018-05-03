Mehmetçiğin Gündoğdu marşı göğüs kabarttı

Sivas’ta 5. Er Eğitim Tugayı’nda eğitim gören askerlerin bedenleri ile hilal oluşturarak hep bir ağızdan okudukları “Gündoğdu marşı” görüntüleri sosyal meydana yoğun ilgi gördü. Askerlere moral ve motivasyon açışından okutulan marş, dinleyenlerin de göğüslerini kabarttı. (İHA)

