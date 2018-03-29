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Mehmetçiğin illüzyonunu fena bozdu

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de huzur hakim.

Çocukların arasında onlara parmak illüzyonu yapan askerimizin hilesini, Afrinli çocuk ortaya çıkarıyor. O neşeli anlar bir başka Mehmetçiğin kamerasına böyle yansıdı.

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Çocuk Afrin asker mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı

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