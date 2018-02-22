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Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Askerimizin, 'Ne olacaksın sen büyüyünce?' sorusuna verdiği cevaplarla gönüllerde taht kuran çocuk sosyal medyanın büyük ilgi gördü.

Sınırda görevli Mehmetçiğin yanına gelen çocuk gönülleri fethetti. Askerimizin, 'Ne olacaksın sen büyüyünce?' sorusuna verdiği cevaplarla gönüllerde taht kuran çocuk sosyal medyanın gündemi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Çocuk sınır

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aslanım benim helal sana seni izleyipte vatan millet bayrak devlet aşkı öğrensin bazı soysuzlar
Len maho canını yerim senin..
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