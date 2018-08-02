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Meksika'da uçağın düşüşü yolcu tarafından kaydedildi

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Meksika’da yolcu uçağının düşme anı uçakta bulunan bir yolcu tarafından kaydedildi.

Meksika’da yolcu uçağının düşme anı, içerisinde bulunan bir yolcu tarafından telefonuna kaydedildi. Görüntülerde yağmurlu bir havada kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğü görülüyor. Ardından yolcuların çığlıkları duyuluyor.

Meksika’da 94 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 101 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan hemen sonra düşmüştü. Durango şehrinde salı günü yaşanan kazada can kaybı yaşanmamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. (İHA)

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Meksika uçak düşmesi yolcu

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