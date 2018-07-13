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Meksika'da yeni açılan AVM'nin terası çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Meksika'da yeni açılan AVM'nin terası çöktü. O anlar kamerada.

Meksika'da yeni açılan bir alışveriş merkezi toprak kayması sebebiyle kısmen çöktü. AVM'nin inşaat halindeki ek bölümlerinin çökme anı kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika AVM yıkılma toprak kayması

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